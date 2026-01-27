Veillée bretonne Salle des fêtes Plougras

Veillée bretonne

Salle des fêtes 7 Plasenn an Ti Ker Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

50 vloaz ‘zo bremañ eo bet kroget gant Dastum Bro-Dreger da enrollañ, da gempenn ha da reiñ d’an dud da c’hoût petra ‘oa hon sevenadur kanet, kontet pe sonet e Bro-Dreger hag e Bro-Oelou. D’ar Gwener 06 a viz C’hwevrer oc’h pedet da Blougraz evit ur veilhadeg deus ar c’hentan !

Dastum Bro-Dreger poursuit son cycle de veillées d’hiver dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. C’est le comité des fêtes de Plougras qui accueille l’événement. De nombreux conteurs, chanteurs et sonneurs ont répondu à l’invitation Gilbert Goasdoué Rémy Le Gallou Maurice Prigent Roger Le Buzulier François Ricou Kanfarted Lanleya, Jean-Yves Lozac’h et Michel Sérandour Patrick Guerniou– Gwen Ar Berr Gilbert Donval et Gilbert Philippe Emile Le Gall et Christian Guizouarn Bernard Touboulic– Gaëlle Trébaol et Jacqueline Cornec Guillaume Quéré Jean-François Le Roy Bernard Broudic Ida Gardi et Thierry Chatel .

Salle des fêtes 7 Plasenn an Ti Ker Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

