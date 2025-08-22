Veillée bretonne Plouha

Veillée bretonne Plouha vendredi 22 août 2025.

Veillée bretonne

Kérégal Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Contes et mélodies traditionnels du Pays Gallo avec Daniel Faramus et Les Chantous D’Loudia. A la chapelle de Kérégal, nombre de places assises limité, réservation au 06 98 53 02 28. Participation libre. .

Kérégal Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 53 02 28

L’événement Veillée bretonne Plouha a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor