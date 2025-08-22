Veillée bretonne Plouha
Veillée bretonne Plouha vendredi 22 août 2025.
Veillée bretonne
Kérégal Plouha Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-22 22:00:00
2025-08-22
Contes et mélodies traditionnels du Pays Gallo avec Daniel Faramus et Les Chantous D’Loudia. A la chapelle de Kérégal, nombre de places assises limité, réservation au 06 98 53 02 28. Participation libre. .
Kérégal Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 53 02 28
