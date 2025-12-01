Veillée bretonne Trémel

Veillée bretonne

Salle des fêtes Trémel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Comme chaque année, Dastum Bro-Dreger relance son cycle de veillées d’hiver dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. La veillée reste un rendez-vous incontournable de la tradition populaire et du breton du pays. La scène est ouverte à tous et toutes, petits et grands, pour chanter, raconter une histoire ou jouer un morceaux de musique e brezhoneg toud evel just ! Dastum s’appuie sur un solide réseau d’associations partenaires fidèles qui font en sorte de vous accueillir au mieux à chaque fois.

50 vloaz ‘zo bremañ eo bet kroget gant Dastum Bro-Dreger da enrollañ, da gempenn ha da reiñ d’an dud da c’hoût petra ‘oa hon sevenadur kanet, kontet pe sonet e Bro-Dreger hag e Bro-Oelou. Evel bep bloaz ‘vez aozet un droiad beilhadegoù e brezhoneg e Treger. Un digarez brav ‘vez dalc’h mat da selaou brezhoneg ar vro, konterien, kanerien ha sonerien eus ar c’hentan. .

Salle des fêtes Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

