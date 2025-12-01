Veillée Calendale Salle des Fêtes de Puyricard Aix-en-Provence

Veillée Calendale Salle des Fêtes de Puyricard Aix-en-Provence samedi 13 décembre 2025.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Salle des Fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Soirée repas-spectacle sur le thème de la veillée calendale. Au rythme des danses, musiques et chants, la veillée calendale est un moment d’échange qui permet de découvrir l’âme de Noël.

La soirée se déroule autour du Gros Souper et des 13 desserts où le costume provençal est porté pour faire vivre un merveilleux Noël en Provence.

Les fêtes de Noël prennent, en Provence, un caractère familial et social et se caractérisent par une veillée faite de récits, de chants, d’un souper à partager et de ses très appréciés treize desserts.



Cette soirée fait partie de ces moments incontournables où les traditions sont de mise pour faire renaître l’esprit traditionnel et mystérieux de Noël.

Un spectacle de danses et musiques vous permettra d’apprécier l’Art Provençal.

Chaque année, un thème nouveau guide la soirée. .

Salle des Fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An evening of dinner and entertainment on the theme of Christmas Eve. To the rhythm of dance, music and song, the Christmas Eve is a time for sharing and discovering the soul of Christmas.

German :

Ein Abend mit Essen und Aufführung zum Thema der kalendarischen Nachtwache. Im Rhythmus von Tänzen, Musik und Gesang ist der kalendarische Abend ein Moment des Austauschs, der es ermöglicht, die Seele von Weihnachten zu entdecken.

Italiano :

Una serata di cena e intrattenimento sul tema della Vigilia di Natale. Al ritmo di danze, musiche e canti, la Vigilia è un momento di condivisione e di scoperta dell’anima del Natale.

Espanol :

Una velada de cena y entretenimiento en torno al tema de la Nochebuena. Al ritmo de bailes, música y canciones, la Nochebuena es un momento para compartir y descubrir el alma de la Navidad.

