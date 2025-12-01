Veillée calendale avec Le Condor Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Veillée calendale avec Le Condor

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Veillée calendale le Samedi 13 Décembre à 19h dans la salle du Château.

Spectacle avec le groupe Le Condor et dégustation des 13 desserts, le Samedi 13 Décembre à 19h dans la salle du Château. Sur réservation. Tickets à 5€ au Bureau d’Information Touristique. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr

English :

Calendar vigil on Saturday December 13 at 7pm in the Salle du Château.

German :

Kalenderwache am Samstag, den 13. Dezember um 19 Uhr im Saal des Schlosses.

Italiano :

Veglia del calendario sabato 13 dicembre alle 19.00 nella Salle du Château.

Espanol :

Vigilia del calendario el sábado 13 de diciembre a las 19.00 horas en la Salle du Château.

