Veillée calendale de la Capouliero Salle du Grès Martigues

Veillée calendale de la Capouliero

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 21h. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Capouliero de Martigues vous convie à sa veillée calendale à la salle du Grès dégustation des 13 desserts, pastorale, danses et chants de Provence.

En 1963, La Capouliero inventait la première Veillée Calendale en Provence.

Autour des desserts traditionnels et du cacho-fue , chants, danses, contes de Noël et pastorales ravissent un public toujours plus nombreux.

Les Veillées Calendales sont préparées et organisées clé en main par l’équipe technique de La Capouliero nappes, verres, décors, desserts traditionnels, vins, etc… .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 78 20 la.capouliero@gmail.com

English :

The Capouliero de Martigues invites you to its calendar vigil at the Salle du Grès, featuring a tasting of the 13 desserts, a pastoral, Provençal dances and songs.

German :

Die Capouliero de Martigues lädt Sie zu ihrer Kalenderwache im Salle du Grès ein: Verkostung der 13 Desserts, Pastorale, Tänze und Gesänge aus der Provence.

Italiano :

Il Capouliero di Martigues vi invita alla veglia del calendario presso la Salle du Grès, con una degustazione dei 13 dolci, una pastorale, danze e canti provenzali.

Espanol :

El Capouliero de Martigues le invita a su vigilia del calendario en la Salle du Grès, con degustación de los 13 postres, pastoral, bailes y cantos provenzales.

L’événement Veillée calendale de la Capouliero Martigues a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Martigues