Veillée Calendale et inscription Espace culturel saint-Exupéry Marignane

Veillée Calendale et inscription

Espace culturel saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Cette année encore, l’association Les Amis de Marignane et de la Provence organise la traditionnelle veillée calendale avec gros souper et 13 desserts.

Une soirée très festive.

Animations folkloriques avec Lei dindouleto dou roucas ambiance assurée !

Le temps de l’Avent est un moment particulier dans nos familles. Foi chrétienne, traditions de table, folklore, croyances diverses…

L’occasion de partager dans la convivialité l’incontournable repas-veillée calendale en musique. .

Espace culturel saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 25 74 01 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

English :

Once again this year, the association Les Amis de Marignane et de la Provence (Friends of Marignane and Provence) organizes the traditional veillée calendale with a big dinner and 13 desserts.

A very festive evening.

Folk entertainment with Lei dindouleto dou roucas: atmosphere guaranteed!

German :

Auch in diesem Jahr organisiert der Verein Les Amis de Marignane et de la Provence die traditionelle Kalenderwache mit großem Abendessen und 13 Desserts.

Ein sehr festlicher Abend.

Folkloristische Animationen mit Lei dindouleto dou roucas: Stimmung garantiert!

Italiano :

Anche quest’anno, l’associazione Les Amis de Marignane et de la Provence (Amici di Marignane e della Provenza) organizza la tradizionale serata del calendario con una grande cena e 13 dolci.

Una serata molto festosa.

Intrattenimento folkloristico con Lei dindouleto dou roucas: atmosfera garantita!

Espanol :

Un año más, la asociación Les Amis de Marignane et de la Provence (Los Amigos de Marignane y de la Provenza) organiza la tradicional velada calendale con una gran cena y 13 postres.

Una velada muy festiva.

Animación folclórica con Lei dindouleto dou roucas: ¡ambiente garantizado!

L’événement Veillée Calendale et inscription Marignane a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Marignane