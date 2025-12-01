Veillée calendale Rue du Temple Mouriès

Veillée calendale

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à une veillée calendale au Centre Culturel de Mouriès, le samedi 13 décembre à 20h30 !

Organisé par l’association Lis Amatour Mouriésen



La veillée calendale est une tradition provençale avec des danses et chants de Noël.



La soirée sera animée par le groupe Li Tambourinaire de la Vallée des Baux et le groupe invité Lo Terralhet avec des musiciens, conteurs et chanteurs

Buvette et tombola



Pour réserver une table, contacter directement l’association .

Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 29 56 08 lisamatourmouriesen@gmail.com

English :

Join us for a Christmas Eve celebration at the Mouriès Cultural Centre on Saturday, 13 December at 8:30 p.m.!

