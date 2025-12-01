Veillée calendale salle polyvalente Saint-Restitut

Veillée calendale

salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez découvrir les traditions de Noël et déguster les treize desserts avec Jean-Bernard PLANTEVIN et ses musiciens.

salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 crechesettraditions2@orange.fr

English :

Come and discover Christmas traditions and taste the thirteen desserts with Jean-Bernard PLANTEVIN and his musicians.

