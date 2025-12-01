Veillée Calendale Vihado Calendalo chemin du Castellan Istres
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres Bouches-du-Rhône
Veillée calendale organisée par l’association Escolo Dis Arnaveu .
Une soirée conviviale qui sera animée par L’ensemble D’eici d’eila Musiques et chants de Provence et d’ailleurs. .
chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Calendal vigil organized by the Escolo Dis Arnaveu association.
German :
Kalenderwache, organisiert von der Vereinigung Escolo Dis Arnaveu .
Italiano :
Veglia calendariale organizzata dall’associazione Escolo Dis Arnaveu .
Espanol :
Vigilia calendal organizada por la asociación Escolo Dis Arnaveu .
