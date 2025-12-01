Veillée Calendale Vihado Calendalo chemin du Castellan Istres

Veillée Calendale Vihado Calendalo

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Veillée calendale organisée par l’association Escolo Dis Arnaveu .

Une soirée conviviale qui sera animée par L’ensemble D’eici d’eila Musiques et chants de Provence et d’ailleurs. .

chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Calendal vigil organized by the Escolo Dis Arnaveu association.

German :

Kalenderwache, organisiert von der Vereinigung Escolo Dis Arnaveu .

Italiano :

Veglia calendariale organizzata dall’associazione Escolo Dis Arnaveu .

Espanol :

Vigilia calendal organizada por la asociación Escolo Dis Arnaveu .

L’événement Veillée Calendale Vihado Calendalo Istres a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme d’Istres