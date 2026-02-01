Veillée Calons Jalognes

Veillée Calons

Joignez-vous à nous pour un après-midi chaleureux de tri des cerneaux et des coquilles de noix lors de la Veillée Calons .

Une expérience enrichissante où nous partagerons ensemble la passion de l’énoisage !

C’est une occasion ouverte à tous et entièrement gratuite ! .

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr

English :

A warm afternoon of sorting walnut kernels and shells at the Veillée Calons

It’s open to all, and completely free!

Bring your friends and your good mood for a memorable afternoon.

