Veillée Calons
Jalognes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Un après-midi chaleureux de tri des cerneaux et des coquilles de noix lors de la Veillée Calons
Joignez-vous à nous pour un après-midi chaleureux de tri des cerneaux et des coquilles de noix lors de la Veillée Calons .
Une expérience enrichissante où nous partagerons ensemble la passion de l’énoisage !
C’est une occasion ouverte à tous et entièrement gratuite ! .
Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr
English :
A warm afternoon of sorting walnut kernels and shells at the Veillée Calons
It’s open to all, and completely free!
Bring your friends and your good mood for a memorable afternoon.
L’événement Veillée Calons Jalognes a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois