Veillée chantante au profit de la croix de mission

rue Notre Dame Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La chorale Ste Cécile de Rhinau et ses amis chantent à l’Eglise Ste Anne de Neunkirch.

Tous les dons sont pour la restauration du crucifix qui est une Croix de Mission. .

rue Notre Dame Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 57 67 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Veillée chantante au profit de la croix de mission Friesenheim a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Grand Ried