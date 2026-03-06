Veillée chantante au profit de la croix de mission Friesenheim
rue Notre Dame Friesenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00
2026-05-03
La chorale Ste Cécile de Rhinau et ses amis chantent à l’Eglise Ste Anne de Neunkirch.
Tous les dons sont pour la restauration du crucifix qui est une Croix de Mission. .
rue Notre Dame Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est
