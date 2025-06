Veillée chantée avec le groupe Tartine de Clous Le Mesnil-Rainfray Juvigny les Vallées 27 juin 2025 18:30

Manche

Veillée chantée avec le groupe Tartine de Clous Le Mesnil-Rainfray Ancien café de Mesnil-Rainfray Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Tartine de clous Une Table. Trois chanteurs assis autour. A capella, avec parfois l’aide d’un bourdon, ils chantent des chansons traditionnelles de l’Ouest de la France. Pas de concert aux effets pyrotechniques, mais une proposition de « veillée », où la musique est au milieu des gens. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre et chapeau pour les artistes.

Programme :

– 18h30 Pique nique tiré du sac.

– 20h30 Concert.

– 22h00 Veillée chantée.

Tartine de clous Une Table. Trois chanteurs assis autour. A capella, avec parfois l’aide d’un bourdon, ils chantent des chansons traditionnelles de l’Ouest de la France. Pas de concert aux effets pyrotechniques, mais une proposition de « veillée », où la musique est au milieu des gens. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre et chapeau pour les artistes.

Programme :

– 18h30 Pique nique tiré du sac.

– 20h30 Concert.

– 22h00 Veillée chantée. .

Le Mesnil-Rainfray Ancien café de Mesnil-Rainfray

Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 41 37 51 29 memoiresvives@ecomail.fr

English : Veillée chantée avec le groupe Tartine de Clous

Tartine de clous A table. Three singers sit around it. A capella, sometimes with the help of a drone, they sing traditional songs from Western France. Not a concert with pyrotechnic effects, but a « wake » proposal, where the music is in the midst of the people. Refreshment bar and snacks on site. Free admission and hats for the artists.

Program :

– 6:30pm picnic.

– 8:30pm Concert.

– 10:00 pm Sung vigil.

German :

Nagelbrot Ein Tisch. Drei Sänger sitzen darum herum. A capella, manchmal mit Hilfe einer Hummel, singen sie traditionelle Lieder aus Westfrankreich. Kein Konzert mit pyrotechnischen Effekten, sondern ein Vorschlag für eine « Vigil », bei der die Musik mitten unter den Menschen ist. Getränkestand und kleine Speisen vor Ort. Freier Eintritt und Hut für die Künstler.

Programm :

– 18.30 Uhr Picknick aus dem Rucksack.

– 20.30 Uhr Konzert.

– 22.00 Uhr Gesungene Nachtwache.

Italiano :

Tartine de clous Un tavolo. Tre cantanti seduti intorno ad esso. A cappella, a volte con l’ausilio di un drone, cantano canzoni tradizionali dell’Ovest della Francia. Non si tratta di un concerto con effetti pirotecnici, ma di una « veglia » in cui la musica è in mezzo alla gente. Rinfresco e spuntini sul posto. Ingresso libero e cappelli per gli artisti.

Programma :

– 18.30 Picnic al sacco.

– 20.30 Concerto.

– ore 22.00 Serata canora.

Espanol :

Tartine de clous Una mesa. Tres cantantes sentados a su alrededor. A capella, a veces con la ayuda de un zumbador, cantan canciones tradicionales del Oeste de Francia. No se trata de un concierto con efectos pirotécnicos, sino de un « velatorio » donde la música está en medio de la gente. Refrescos y tentempiés in situ. Entrada gratuita y sombreros para los artistas.

Programa :

– 18.30 h Picnic para llevar.

– 20.30 h Concierto.

– 22.00 h Noche de canto.

L’événement Veillée chantée avec le groupe Tartine de Clous Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2025-06-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts