Veillée-concert de I Muvrini Place Saint-Thyrse Châteauponsac

Veillée-concert de I Muvrini

Place Saint-Thyrse Eglise Saint Thysre Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Ambassadeurs des chants polyphoniques corses, le chœur I Muvrini vient entonner chants sacrés et chants de bergers au cœur de l’église nouvellement restaurée de Châteauponsac. Les voix de Alain Bernardini, Jean-François Luciani, Stéphane Mangiantini et Thierry Cristoforo résonneront dans ce lieu à l’acoustique exceptionnelle. Pensez à réserver votre place ! .

Place Saint-Thyrse Eglise Saint Thysre Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 68 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée-concert de I Muvrini

L’événement Veillée-concert de I Muvrini Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin