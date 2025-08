Veillée Concert Les Cornifleux de Buranlure Boulleret

Veillée Concert Les Cornifleux de Buranlure Boulleret vendredi 15 août 2025.

Veillée Concert Les Cornifleux de Buranlure

Boulleret Cher

Début : 2025-08-15 20:30:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

2025-08-15

Une vingtaine de scouts et guides de 18 à 60 ans, venus de toute la France, interprètent a capella des chants traditionnels et scouts dans une mise en scène originale, au sein d’un lieu historique. Entrée libre.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 70 65 00

English :

Twenty or so Scouts and Guides, aged 18 to 60, from all over France, perform a capella traditional and Scout songs in an original staging in a historic venue. Free admission.

German :

Etwa zwanzig Pfadfinder und Pfadfinderinnen im Alter von 18 bis 60 Jahren aus ganz Frankreich singen a capella traditionelle und Pfadfinderlieder in einer originellen Inszenierung an einem historischen Ort. Freier Eintritt.

Italiano :

Una ventina di scout e guide di età compresa tra i 18 e i 60 anni, provenienti da tutta la Francia, si esibiscono a cappella in canti tradizionali e scout in un ambiente originale in una sede storica. Ingresso libero.

Espanol :

Una veintena de scouts y guías de 18 a 60 años de toda Francia interpretan a capella canciones tradicionales y scouts en un marco original en un lugar histórico. Entrada gratuita.

