Veillée contée à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré
Veillée contée à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré samedi 17 janvier 2026.
Veillée contée à la MJC !
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Cédric et Benoit perpétuent la tradition orale du conte ! Découvrez la magie de plusieurs contes dans une ambiance cosy et conviviale à la MJC. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
Prix libre sur place. Rendez-vous à 18h au rez-de-chaussée de la MJC.
Réservez votre formule Pizza des Rois à 8 € pour profiter pleinement de la soirée ! Commande possible jusqu’au 7 janvier [https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/veillee-contee-formule-pizza-des-rois](https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/veillee-contee-formule-pizza-des-rois)
Retrouvez le détail du programme de la soirée sur le site de la MJC [https://www.mjcnaintre.fr](https://www.mjcnaintre.fr)
En partenariat avec Le Ressort, Allô Pizz’ et Lanoue’Gatine .
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée contée à la MJC !
L’événement Veillée contée à la MJC ! Naintré a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne