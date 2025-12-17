Veillée contée à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

Veillée contée à la MJC !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Cédric et Benoit perpétuent la tradition orale du conte ! Découvrez la magie de plusieurs contes dans une ambiance cosy et conviviale à la MJC. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

Prix libre sur place. Rendez-vous à 18h au rez-de-chaussée de la MJC.

Réservez votre formule Pizza des Rois à 8 € pour profiter pleinement de la soirée ! Commande possible jusqu’au 7 janvier [https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/veillee-contee-formule-pizza-des-rois](https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/veillee-contee-formule-pizza-des-rois)

Retrouvez le détail du programme de la soirée sur le site de la MJC [https://www.mjcnaintre.fr](https://www.mjcnaintre.fr)

En partenariat avec Le Ressort, Allô Pizz’ et Lanoue’Gatine .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

