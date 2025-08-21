Veillée contée au camping Saint-Didier-en-Velay

Veillée contée au camping Saint-Didier-en-Velay jeudi 21 août 2025.

Veillée contée au camping

Camping La Fressange Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 20:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Le collectif Konsl’diz vous propose une série de contes au camping ou à la ferme en août !

Le 21 août, assistez à une veillée contée au camping La Fressange de Saitnt-Didier-en-Velay.

.

Camping La Fressange Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69 konsldiz@gmail.com

English :

The Konsl’diz collective is offering a series of storytelling events at campsites and farms in August!

On August 21, join us for a storytelling evening at La Fressange campsite in Saitnt-Didier-en-Velay.

German :

Das Kollektiv Konsl’diz bietet Ihnen im August eine Reihe von Erzählungen auf dem Campingplatz oder auf dem Bauernhof an!

Nehmen Sie am 21. August an einer Märchenwache auf dem Campingplatz La Fressange in Saitnt-Didier-en-Velay teil.

Italiano :

Il collettivo Konsl’diz propone una serie di eventi di narrazione in campeggi e fattorie nel mese di agosto!

Il 21 agosto, partecipate a una serata di narrazione presso il campeggio La Fressange a Saitnt-Didier-en-Velay.

Espanol :

El colectivo Konsl’diz propone una serie de cuentacuentos en campings y granjas durante el mes de agosto

El 21 de agosto, participe en una velada de cuentacuentos en el camping La Fressange de Saitnt-Didier-en-Velay.

L’événement Veillée contée au camping Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Loire Semène