Veillée contée aux lanternes comme autrefois Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins dimanche 14 décembre 2025.
Musée Départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Début : 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Redécouvrez la magie des veillées d’autrefois !
Venez partager un moment hors du temps, où la magie de Noël se mêle aux histoires d’autrefois !
Le musée départemental du Compagnonnage vous ouvre ses portes à la nuit tombée pour une soirée chaleureuse et féérique, conçue pour émerveiller petits et grands.
17h30 Visite flash de l’exposition Relever Notre-Dame regards gestes savoirs.
Pendant que les enfants s’affairent à l’atelier créatif, notre médiatrice Elisa vous propose à une visite flash de 30 minutes de notre exposition temporaire. Une occasion unique de découvrir les savoir-faire qui ont permis de restaurer ce chef-d’œuvre.
17h30 Moment créatif des petits lutins.
Pendant que les grands profitent de la visite flash, les enfants pourront créer leur propre carte de noël personnalisée ! Une jolie création à garder en souvenir ou à offrir en cadeau.
18h15 à 18h50 Contes et Légendes de Noël.
Installez-vous confortablement sous la douce lueur des lanternes et laissez-vous transporter par les contes et légendes de Noël avec Laurence Berthelon, conteuse. Elle vous transportera dans la magie de Noël (30 minutes).
Tout public à partir de 4 ans. Adultes accompagnateurs obligatoires. .
