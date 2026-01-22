Veillée contée avec Olivier Sessa Médiathèque Lanvénégen

Veillée contée avec Olivier Sessa

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pour être sage faut être fou… Olivier Sessa, conteur en marche, sème des histoires et plante des graines de folie. Il raconte pour dire le monde qui est le sien et écouter des cœurs qui battent. Sa parole touche, amuse, ouvre. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

L’événement Veillée contée avec Olivier Sessa Lanvénégen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan