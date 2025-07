Veillée contée rue de la croix verte Beauzac

Veillée contée rue de la croix verte Beauzac mardi 29 juillet 2025.

Veillée contée

rue de la croix verte Parc château de la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Veillée contée, dans le parc du château de la Dorlière. Conte et chant à partir de 5 ans avec Zoria MOINE Réservation conseillée au 04 71 61 50 34. Repli à la Dorlière si mauvais temps.

English :

Storytelling evening in the grounds of Château de la Dorlière. Storytelling and singing for ages 5 and up with Zoria MOINE Reservations recommended on 04 71 61 50 34. Fallback to La Dorlière in case of bad weather.

German :

Erzählte Nachtwache, im Park des Schlosses La Dorlière. Märchen und Gesang ab 5 Jahren mit Zoria MOINE Reservierung empfohlen unter 04 71 61 50 34. Bei schlechtem Wetter Ausweichen in La Dorlière.

Italiano :

Serata di narrazione nel parco del Castello della Dorlière. Racconti e canti a partire dai 5 anni con Zoria MOINE Prenotazione consigliata al numero 04 71 61 50 34. In caso di maltempo, si può tornare a La Dorlière.

Espanol :

Noche de cuentos en los jardines del castillo de la Dorlière. Cuentacuentos y canciones a partir de 5 años con Zoria MOINE Se recomienda reservar en el 04 71 61 50 34. Traslado a La Dorlière en caso de mal tiempo.

