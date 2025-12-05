VEILLÉE CONTÉE, CHANTÉE, DANSÉE Cans et Cévennes

VEILLÉE CONTÉE, CHANTÉE, DANSÉE

Puychauzier Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Avec l’arrivée de l’automne, l’association La Mimentine et la Compagnie Paroles de Sources organisent une veillée contée, chantée et dansée, dans l’esprit des rencontres conviviales d’autrefois. Chacun est invité à apporter un plat ou une boisson à partager, ainsi qu’un conte, une chanson ou une anecdote pour ceux qui le souhaitent.

L’automne se déroule avec ses couleurs, ses journées qui raccourcissent, ses brumes et ses soirées frisquettes, pas de doute, le temps de la veillée est revenu !

L’association La Mimentine et la Compagnie Paroles de sources se mettent au diapason et vous proposent une Veillée Contée Chantée Dansée qui remet au goût du jours ces joyeuses assemblées participatives d’antan !

Le principe est tout simple chacun vient avec un plat salé ou sucré et une boisson à partager, et pour ceux qui en ont le goût, un conte, une chanson, un poème, une anecdote …

Sandie Blanc, Sophie et Marc Lemonnier, conteuses et musicien de Paroles de Sources et de la Mimentine proposeront quelques contes, chants et danses pour commencer, mais le programme complet de la soirée se construira ensemble au moment de l’apéro avec vos propositions qui viendront enrichir le menu.

Rendez-vous le Vendredi 5 décembre 2025 à 19h au Puychauzier chez Arlette. La veillée se terminera autour de 22h30 (ou un peu plus tard si vous avez beaucoup de talents à partager !).

Attention jauge limitée à 25 personnes, ne tardez pas à vous inscrire auprès de Christian Hardouin (06 33 25 28 83 christian_hardouin@orange.fr).

Soirée gratuite, organisée avec le soutien de la CFPPA 48 .

Puychauzier Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 33 25 28 83 christian_hardouin@orange.fr

English :

With the arrival of autumn, the association La Mimentine and the Compagnie Paroles de Sources are organizing an evening of storytelling, song and dance, in the spirit of the convivial gatherings of yesteryear. Everyone is invited to bring a dish or a drink to share, as well as a story, a song or an anecdote for those who wish.

German :

Mit der Ankunft des Herbstes organisieren der Verein La Mimentine und die Compagnie Paroles de Sources eine Nachtwache mit Geschichten, Gesang und Tanz, ganz im Sinne der geselligen Treffen von früher. Jeder ist eingeladen, ein Gericht oder ein Getränk mitzubringen, das er mit anderen teilen möchte, sowie eine Geschichte, ein Lied oder eine Anekdote für diejenigen, die dies wünschen.

Italiano :

Con l’autunno alle porte, l’associazione La Mimentine e la compagnia Paroles de Sources organizzano una serata di racconti, canti e balli, nello spirito delle riunioni conviviali di un tempo. Tutti sono invitati a portare un piatto o una bevanda da condividere, oltre a una storia, una canzone o un aneddoto per chi lo desidera.

Espanol :

Con el otoño a la vuelta de la esquina, la asociación La Mimentine y la compañía Paroles de Sources organizan una velada de cuentos, canciones y bailes, en el espíritu de las tertulias de antaño. Todo el mundo está invitado a traer un plato o una bebida para compartir, así como una historia, una canción o una anécdota para aquellos que lo deseen.

