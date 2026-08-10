Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Veillée contée Contes à tous vents

Parking de la plage Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:15:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Contes à tous vents.

Sur la plage de Montmartin-sur-Mer, Krystin Vesterälen vous invite à une parenthèse hors du temps. Au crépuscule, sa voix se mêle au murmure des vagues pour vous transporter d’un continent à l’autre, au fil d’histoires venues de tous pays et de légendes ancrées dans notre territoire.

Installez-vous confortablement dans le sable — plaid, serviette ou siège d’appoint bienvenus. .

Parking de la plage Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Veillée contée Contes à tous vents

L’événement Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Coutances Tourisme