Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer
mercredi 26 août 2026 · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Veillée contée Contes à tous vents
Parking de la plage Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:15:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Contes à tous vents.
Sur la plage de Montmartin-sur-Mer, Krystin Vesterälen vous invite à une parenthèse hors du temps. Au crépuscule, sa voix se mêle au murmure des vagues pour vous transporter d’un continent à l’autre, au fil d’histoires venues de tous pays et de légendes ancrées dans notre territoire.
Installez-vous confortablement dans le sable — plaid, serviette ou siège d’appoint bienvenus. .
Parking de la plage Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Veillée contée Contes à tous vents
L’événement Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Coutances Tourisme
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