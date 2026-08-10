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AGENDA · Montmartin-sur-Mer

Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer

mercredi 26 août 2026 · Montmartin-sur-Mer

Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:15:00
Adresse
Parking de la plage
Ville
50590 Montmartin-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Montmartin-sur-Mer

Veillée contée Contes à tous vents

Parking de la plage Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:15:00
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Contes à tous vents.

Sur la plage de Montmartin-sur-Mer, Krystin Vesterälen vous invite à une parenthèse hors du temps. Au crépuscule, sa voix se mêle au murmure des vagues pour vous transporter d’un continent à l’autre, au fil d’histoires venues de tous pays et de légendes ancrées dans notre territoire.
Installez-vous confortablement dans le sable — plaid, serviette ou siège d’appoint bienvenus.   .

Parking de la plage Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Veillée contée Contes à tous vents

L’événement Veillée contée Contes à tous vents Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Coutances Tourisme

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