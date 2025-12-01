Veillée contée Contes de Noël et du nouveau Soleil avec Ozégan La Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée contée Contes de Noël et du nouveau Soleil avec Ozégan

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Saltimbanque à la mode des troubadours, Olivier Perpère plus connu sous le nom d’Ozégan se rend de villes en villages. Sa besace est remplie de féerie, contes et musique afin d’honorer la beauté de la vie et sa magie. Ozégan vous donne rendez-vous à la Maison des Sources pour une soirée banquet et contes de Noël et du Solstice d’Hiver.

Sur réservation. Buffet compris. .

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

