Début : 2025-08-12 21:30:00

fin : 2025-08-12 23:30:00

2025-08-12

Venez frissonner de plaisir en écoutant des contes à la lueur des flammes ! La nocturne se conclura par des chants et des danses. Dégustation de noix et châtaignes grillées au feu de feu de bois ainsi que de mystérieux breuvages.

Sur réservation. Possibilité de se restaurer à la ferme du site à 20h.

Goûtez à l’ambiance des veillées d’autrefois où les contes et légendes se racontaient au coin du feu !

Le public pourra se déplacer dans différents espaces de la falaise, guidé par l’éclat des bougies, afin d’écouter des mythes et des légendes sur la naissance du monde, la préhistoire ainsi que le Moyen-Âge et la vie dans les marais du Périgord. Certains contes seront accompagnés de musique. La nocturne se conclura par des chants et des danses à répondre, avant de rentrer se coucher avec des rêves plein la tête.

Sur le parcours, il y aura la possibilité de déguster noix & châtaignes grillées au feu de bois ainsi que de mystérieux breuvages !

Sur réservation

Possibilité de se restaurer à la ferme du site à 20h. .

route de la Madeleine Le petit Marzac

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88 lamadeleinegrandsite@gmail.com

English :

Come and shiver with delight as you listen to tales by the light of the flames! The evening concludes with singing and dancing. Taste walnuts and chestnuts roasted over an open fire, along with mysterious beverages.

Reservations required. Catering available at the on-site farm at 8pm.

German :

Erschaudern Sie vor Vergnügen, wenn Sie im Schein der Flammen den Märchen lauschen! Die Nacht wird mit Gesang und Tanz abgeschlossen. Verkostung von Nüssen und Kastanien, die über offenem Feuer geröstet werden, sowie von geheimnisvollen Getränken.

Es ist eine Reservierung erforderlich. Möglichkeit, um 20 Uhr auf dem Bauernhof des Ortes zu essen.

Italiano :

Venite a rabbrividire ascoltando i racconti alla luce delle fiamme! La serata si concluderà con canti e balli. Assaggiate noci e castagne arrostite sul fuoco, oltre a bevande misteriose.

Prenotazione obbligatoria. Possibilità di cenare presso la fattoria in loco alle ore 20.00.

Espanol :

Ven a estremecerte escuchando cuentos a la luz de las llamas La velada terminará con cantos y bailes. Deguste nueces y castañas asadas al fuego, así como bebidas misteriosas.

Es necesario reservar. Posibilidad de cenar en la granja a las 20.00 h.

L’événement Veillée contée de la Madeleine Tursac a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère