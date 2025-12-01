Veillée contée de Noël Ploéven
Veillée contée de Noël Ploéven dimanche 21 décembre 2025.
Veillée contée de Noël
Chapelle Sainte-Barbe Ploéven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Veillée contée de Noël avec Isabelle De Col à la chapelle Sainte-Barbe.
Réservations obligatoires .
Chapelle Sainte-Barbe Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
English :
L’événement Veillée contée de Noël Ploéven a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE