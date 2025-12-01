Veillée contée de Noël Ploéven

Veillée contée de Noël Ploéven dimanche 21 décembre 2025.

Veillée contée de Noël

Chapelle Sainte-Barbe Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Veillée contée de Noël avec Isabelle De Col à la chapelle Sainte-Barbe.
Réservations obligatoires   .

Chapelle Sainte-Barbe Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37 

English :

L’événement Veillée contée de Noël Ploéven a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE