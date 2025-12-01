Veillée contée de Noël

Chapelle Sainte-Barbe Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Veillée contée de Noël avec Isabelle De Col à la chapelle Sainte-Barbe.

Réservations obligatoires .

Chapelle Sainte-Barbe Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37

English :

L’événement Veillée contée de Noël Ploéven a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE