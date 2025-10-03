Veillée contée et chocolatée Médiathèque André Malraux Maisons-Alfort

Veillée contée et chocolatée Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque André Malraux Val-de-Marne

Nombre de places limitées.

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

De 3 à 6 ans. Des lectures d’albums jeunesse pour une veillée contée et… gourmande.

Médiathèque André Malraux 4 rue Albert Camus 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Les Juilliottes Val-de-Marne Île-de-France +33 1 43 76 30 77 https://bibliotheques.maisons-alfort.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 76 30 77 »}] Inaugurée en 1976, la médiathèque André Malraux fait partie d’un important réseau de médiathèques municipales à Maisons-Alfort, composé de trois établissements et d’un bibliobus. Accessibles gratuitement, les médiathèques conservent plus de 190 000 documents (livres, magazines, DVD et CD), empruntables gratuitement par les personnes qui résident, travaillent ou étudient à Maisons-Alfort. Chaque année, la médiathèque André Malraux présente une programmation culturelle riche et variée, avec des expositions artistiques, des concerts, des conférences, des cafés littéraires, des projections, des spectacles et des lectures jeunesse, mais aussi des ateliers numériques et des clubs de lecture pour les enfants et les adolescents. Située à proximité des autoroutes A4 et A86, la médiathèque André Malraux est facilement accessible en transports, par la ligne 8 du métro parisien, (station Maisons-Alfort – Les Juilliottes), les bus 104 et 217 (arrêt Les Juilliottes – Métro) et la la ligne D du RER (station Maisons-Alfort – Alfortville).

@ Médiathèques de Maisons-Alfort.