Veillée contée Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Ferme-musée du Cotentin, Sainte-Mère-Église

17 février 2026, 18:30-21:00

fin : 2026-02-17 21:00:00

2026-02-17

La soirée débutera par une découverte du pressoir et de la laiterie de la ferme puis sera animée dans la salle commune par le conteur normand François Epiard, fin connaisseur des marais du Cotentin. Il racontera des histoires locales, pleines de bon sens rural, où se croisent les paysans, les paroissiens audacieux ou encore les cigognes des marais. Elle sera ponctuée d’une dégustation de cidre local, de soupe réalisée avec les légumes de la ferme-musée et de teurgoule cuite dans le four à bois de la ferme. Le moulin de Négreville fabriquera de la bouillie de sarrasin sur place avant de la faire déguster.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Baie du Cotentin 02.33.21.00.33. .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

