Veillée contée « Je vois le linge qui sèche à New York » Lukaz Nedeleg

Le Manoir de Kernault Mellac Finistère

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 19:30:00

2025-09-26

Genre Conte & slam

Public Tout public

Au conte Lukaz Nedeleg

Les conteurs trimballent leurs histoires avec eux, dans leur sac, dans leurs poches et dans leur cœur aussi. Dans ses tours de conte et ses balades contées, Lukaz Nedeleg fait cheminer ses personnages d’un bout à l’autre de la Bretagne. Il y prête sa voix singulière, grave et pleine de rythme, à ces récits vivants et, parfois, complètement à l’ouest, dans l’esprit chaleureux des veillées d’autrefois.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous 10mn avant le début de la racontée au manoir de Kernault.

Et selon la météo, n’oubliez pas votre plaid !

Cet évènement est organisé par Quimperlé Communauté en partenariat avec le manoir de Kernault. .

Le Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

