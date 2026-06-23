Informations pratiques

Maxent

Veillée Contée Les contes du Cabanon

2 Rue du Prelois Maxent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Quand la fraîcheur du soir s’installe et que le jour laisse place aux mystères, laissez-vous emporter par Les Contes du Cabanon, une veillée contée proposée par les Messagers de Faërie.

Cet été à 20h30, rendez-vous devant la mairie de Maxent pour un voyage au cœur des légendes, des récits merveilleux et de l’imaginaire de Brocéliande. À la lueur du soir, les messagers vous invitent à partager un moment convivial.

Ces veillées participent également au soutien du projet culturel et artistique Kernunnos , consacré à la réalisation d’une statue monumentale de Cernunnos.

Une soirée pour écouter, s’émerveiller et faire vivre le patrimoine légendaire de notre territoire.

Certains jeudis en juillet et d’août 20h30 Devant la mairie de Maxent.

Participation libre. .

2 Rue du Prelois Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Veillée Contée Les contes du Cabanon Maxent a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brocéliande