Veillée contée

Marchésieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Plongez dans l’atmosphère unique d’un manoir du XVIᵉ siècle et laissez-vous emporter par la chaleur d’un feu de cheminée réconfortant. Venez braver le froid de l’hiver pour vous envelopper d’histoires captivantes, racontées par nos conteurs passionnés. Après la veillée, prolongez la magie et partagez un moment convivial avec les conteurs. Tout public. Durée 2h. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

English : Veillée contée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée contée Marchésieux a été mis à jour le 2025-11-18 par Côte Ouest Centre Manche