Veillée contée Tortequesne Esplanade de Brocéliande Paimpont

Début : 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29

Le charme de la contée dans sa forme la plus authentique La veillée. Au soir, tandis que le soleil se couche sur l’étang, dans le jardin de l’abbaye, rejoignez Tortequesne pour une contée où les contes viennent selon l’envie, pour le plaisir du dit et de l’oreille, un moment à partager où l’on voyage jusqu’à « Il était une fois… » Venez à la veillée pour un moment de rêve partagé, Tortequesne vous invite à l’un de ses moments privilégiés où l’art du conteur s’exprime dans toutes ses nuances et ses richesses. A 20h30, à l’entrée dite de la mairie à l’abbaye de Paimpont, venez le retrouver.

Cour des Augustins Tarif Unique 10€ (gratuit 6 ans) .

Esplanade de Brocéliande Cour des Augustins Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 43 40 28

