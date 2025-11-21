Veillée Contes et légendes d’ici et d’ailleurs Jardin du Curé Grazac

Veillée Contes et légendes d’ici et d’ailleurs

Jardin du Curé 6 rue de Verchères Grazac Haute-Loire

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Une veillée sympathique avec des contes, des chants, des blagues et surtout une bonne dose de convivialité ! Entrée gratuite. Sans réservation Participation au chapeau. Tisanes et petits gâteaux offerts.

Jardin du Curé 6 rue de Verchères Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lejardinducure@free.fr

A fun-filled evening of stories, songs, jokes and, above all, a good dose of conviviality! Free admission. No reservation required. Herbal teas and cakes available.

Eine sympathische Nachtwache mit Märchen, Gesang, Witzen und vor allem einer großen Portion Geselligkeit! Der Eintritt ist frei. Ohne Reservierung Teilnahme am Hut. Kräutertees und kleine Kuchen werden angeboten.

Una serata divertente con racconti, canzoni, barzellette e, soprattutto, una buona dose di convivialità! Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione. Tisane e dolci a disposizione.

Una divertida velada de historias, canciones, chistes y, sobre todo, ¡una buena dosis de convivencia! Entrada gratuita. No es necesario reservar. Tisanas y pasteles disponibles.

