Veillée Crépusculaire à la Pointe du Raz Pointe du Raz Plogoff

Veillée Crépusculaire à la Pointe du Raz

Pointe du Raz Maison du Site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 16:00:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Veillée crépusculaire, à l’heure dorée ! Une visite guidée unique pour admirer le ballet des phares de la mer d’Iroise et son coucher de soleil unique ! Rendez vous devant la Maison du Site. .

Pointe du Raz Maison du Site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10

English :

L’événement Veillée Crépusculaire à la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz