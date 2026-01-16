Veillée d’antan salle polyvalente Saint-Restitut
Veillée d’antan salle polyvalente Saint-Restitut vendredi 6 février 2026.
Veillée d’antan
salle polyvalente place du colonel bertrand Saint-Restitut Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
adhérent
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Venez partager un moment convivial
Repas soupe de gruau suivi d’une soirée jeux de société
.
salle polyvalente place du colonel bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes crechesettraditions2@orange.fr
English :
Come and share a convivial moment:
Oatmeal soup followed by an evening of board games
