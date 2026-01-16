Veillée d’antan salle polyvalente Saint-Restitut

Veillée d’antan

salle polyvalente place du colonel bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez partager un moment convivial

Repas soupe de gruau suivi d’une soirée jeux de société

salle polyvalente place du colonel bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes crechesettraditions2@orange.fr

English :

Come and share a convivial moment:

Oatmeal soup followed by an evening of board games

