Veillée d’automne Les récoltes par les Brindilleuses Chilhac

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-16

2025-10-15

Ateliers sur deux jours: cueillettes, contes, chants, danses, repas partagé, pressage de pommes.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

English :

Workshops over two days: picking, storytelling, singing, dancing, shared meals, apple pressing.

German :

Workshops an zwei Tagen: Pflücken, Erzählen, Singen, Tanzen, gemeinsames Essen, Apfelpressen.

Italiano :

Laboratori di due giorni: raccolta delle mele, narrazione, canti, danze, pasto condiviso e spremitura delle mele.

Espanol :

Talleres durante dos días: recogida de manzanas, cuentacuentos, cantos, bailes, una comida compartida y prensado de manzanas.

