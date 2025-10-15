Veillée d’automne Les récoltes par les Brindilleuses Chilhac
Veillée d’automne Les récoltes par les Brindilleuses Chilhac mercredi 15 octobre 2025.
Veillée d’automne Les récoltes par les Brindilleuses
Chilhac Haute-Loire
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-16
2025-10-15
Ateliers sur deux jours: cueillettes, contes, chants, danses, repas partagé, pressage de pommes.
Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
English :
Workshops over two days: picking, storytelling, singing, dancing, shared meals, apple pressing.
German :
Workshops an zwei Tagen: Pflücken, Erzählen, Singen, Tanzen, gemeinsames Essen, Apfelpressen.
Italiano :
Laboratori di due giorni: raccolta delle mele, narrazione, canti, danze, pasto condiviso e spremitura delle mele.
Espanol :
Talleres durante dos días: recogida de manzanas, cuentacuentos, cantos, bailes, una comida compartida y prensado de manzanas.
