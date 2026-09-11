Informations pratiques

Brides-les-Bains

Veillée d’autrefois 18 septembre

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les 18 à partir de 18h Veillée d’autrefois (feu de bois, conteur, repas partagé)

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

18% Starting at 6 p.m.: Old-Fashioned Evening (campfire, storyteller, communal meal)

L’événement Veillée d’autrefois 18 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains