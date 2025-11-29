Veillée d’autrefois rue Joliot-Curie Tonnay-Charente

Veillée d’autrefois

rue Joliot-Curie Salle des Fêtes Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le groupe folklorique de Tonnay-Charente vous invite à une veillée d’autrefois avec jeux en bois, chants, danses et contes. Profitez d’une ambiance conviviale autour de gâteaux, marrons grillés et vin chaud.

.

rue Joliot-Curie Salle des Fêtes Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 71 32 98 echardrits@laposte.net

English : An evening from days gone by

The Tonnay-Charente folk group invites you to an old-time evening with traditional wooden games, songs, dances and storytelling. Enjoy a warm and friendly atmosphere with cakes, roasted chestnuts and mulled wine.

German : Abend wie in alten Zeiten

Die Folkloregruppe aus Tonnay-Charente lädt zu einem Abend wie in alten Zeiten ein mit Holzspielen, Liedern, Tänzen und Geschichten. Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre bei Kuchen, gerösteten Maronen und Glühwein.

Italiano :

Il gruppo folcloristico Tonnay-Charente vi invita a una serata tradizionale con giochi in legno, canti, balli e racconti. Gustate torte, caldarroste e vin brulé in un’atmosfera conviviale.

Espanol :

El grupo folclórico de Tonnay-Charente le invita a una velada tradicional con juegos de madera, cantos, bailes y cuentacuentos. Disfrute de pasteles, castañas asadas y vino caliente en un ambiente cordial.

L’événement Veillée d’autrefois Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan