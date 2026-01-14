Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis

Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:45:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Une soirée sous le signe des mythes et des légendes avec le conteur mayennais Quentin Fourreau.

LE VENDREDI 06 FÉVRIER à 19h45 !

Auberge espagnole après le spectacle où chacun amène ce qu’il lui plaît de partager en boisson ou nourriture.

Quentin posera ses chandelles et ses oripeaux à la maison pour une veillée au cœur de l’hiver. Une soirée aux accents ancestraux pour retourner dans les vieux bois où les souches peuvent prêter de l’or, dans les cités perdues des hommes mais tenues par le Diable, dans les marais de sorcellerie dont les légendes de jadis nous avertissaient. Nous verrons comment le Mauvais Cornu a façonné dans ses ateliers les bêtes souterraines, ou encore pourquoi les chats de Bretagne se réunissent aux calvaires quand la lune est pleine…

Places limitées participation au chapeau

Pour adultes (accessible à partir de 12 ans)

Durée du spectacle 1h

L’adresse exacte à Colombiers-du-Plessis (53120) vous sera transmise lors de la réservation au 06 42 44 96 02 ou pilgrimpierre@yahoo.fr .

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 44 96 02 pilgrimpierre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of myths and legends with Mayenne storyteller Quentin Fourreau.

L’événement Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-01-14 par Bocage Mayennais Tourisme