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Veillée de contes Varaignes

Veillée de contes Varaignes

Veillée de contes Varaignes lundi 3 août 2026.

Adresse : Cour du château

Ville : 24360 Varaignes

Département : Dordogne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Varaignes

Veillée de contes

Cour du château Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Animée par La Marche des Conteurs   .

Cour du château Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Veillée de contes

L’événement Veillée de contes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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