Varaignes

Veillée de contes

Cour du château Varaignes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Animée par La Marche des Conteurs .

Cour du château Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Veillée de contes

L’événement Veillée de contes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin