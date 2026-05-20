Veillée de contes Varaignes
Veillée de contes Varaignes lundi 3 août 2026.
Varaignes
Veillée de contes
Cour du château Varaignes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Animée par La Marche des Conteurs .
Cour du château Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée de contes
L’événement Veillée de contes Varaignes a été mis à jour le 2026-05-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Varaignes (Dordogne)
- Soirée brochettes Varaignes 4 juillet 2026
- Soirée brochettes Varaignes 11 juillet 2026
- Soirée brochettes Varaignes 18 juillet 2026
- Soirée brochettes Varaignes 25 juillet 2026
- Soirée brochettes Varaignes 1 août 2026