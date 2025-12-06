Veillée de la Saint Nicolas autour de la Chasse à l’Ours

Airs d’Europe de l’Est, tziganes et Balkans. Théâtre Mandapa Paris Samedi 6 décembre, 20h30 Plein tarif 25 EUR

tarif réduit 20 EUR (+65 ans – demandeurs d’emploi)

tarif enfant 10 EUR

Les musiciens du trio la Chasse à l’ours, et ceux de l’atelier de Tsuica mettent en commun le contenu musical de leurs baluchons et partagent rythmes et chansons avec le public. La Roumanie, la Grèce, l’Albanie, la Russie, la Macédoine, la Hongrie, la Bulgarie, le yiddishland et la tziganie sont parcourus en alternant bonne humeur et rêverie.

Marianne Entat a roulé sa bosse en Roumanie, Hongrie, et dans les cabarets et les mariages en France. C’est au contact de musiciens de tous pays d’Europe de l’Est, de l’Albanie à la mer Blanche, qu’elle a appris en transmission orale les musiques qui ponctuent les fêtes et le quotidien.

Après avoir débuté le saxophone au Japon, Kumi Iwase vient en France étudier la clarinette, le jazz, la composition et la musique électroacoustique. Elle s’est produite dans différents projets : duo de saxophones « Power sax IWAHEY », projet solo « Journal Intime », Gokko orchestra et mêle son art avec la littérature japonaise, la poésie, la danse, l’image.

Lionel Pinard étudie le piano classique dans la classe de Christiane Devos au Conservatoire de Rueil-Malmaison. Apres son diplôme, il s’oriente vers les musiques actuelles, le jazz au piano et les musiques traditionnelles d’Europe de l’Està l’accordéon. Musicien actif de la scène jazz Taïwanaise, son dernier album « Elefant on a Pink Leaflet » avec le NoMads Factory explore des compositions où se mêlent jazz, musique des Balkans et improvisation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/veillee-de-la-saint-nicolas-autour-de-la-chasse-a-lours 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00