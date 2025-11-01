Veillée de la Samhain avec Ozégan Maison des Sources Tréhorenteuc

Veillée de la Samhain avec Ozégan Maison des Sources Tréhorenteuc samedi 1 novembre 2025.

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-11-01

La Maison des Sources ouvre ses portes pour le soir de Samhain Ozégan conte les légendes et mythes de cette fin d’année celtique. Ses instruments et sa voix vous transportent en des temps antiques et la magie de cette nuit vit à nouveau lors de ce banquet.

Le tarif comprend le buffet. .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

