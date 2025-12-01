Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile Wissembourg

Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile Wissembourg vendredi 12 décembre 2025.

Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile

Rue Principale Wissembourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Venez assister, en famille ou entre amis, à la veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile.

Rue Principale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 40 21 66 marie.fabacher@gmail.com

English :

Bring your family and friends to the Sainte-Cécile choir’s Advent vigil.

German :

Besuchen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Adventsandacht des Chores Sainte-Cécile.

Italiano :

Partecipate con la vostra famiglia e i vostri amici alla veglia d’Avvento organizzata dal coro Sainte-Cécile.

Espanol :

Venga con su familia y amigos a la vigilia de Adviento organizada por el coro Sainte-Cécile.

