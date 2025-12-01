Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile Wissembourg
Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile Wissembourg vendredi 12 décembre 2025.
Veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile
Rue Principale Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez assister, en famille ou entre amis, à la veillée de l’Avent de la chorale Sainte-Cécile.
Rue Principale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 40 21 66 marie.fabacher@gmail.com
English :
Bring your family and friends to the Sainte-Cécile choir’s Advent vigil.
German :
Besuchen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Adventsandacht des Chores Sainte-Cécile.
Italiano :
Partecipate con la vostra famiglia e i vostri amici alla veglia d’Avvento organizzata dal coro Sainte-Cécile.
Espanol :
Venga con su familia y amigos a la vigilia de Adviento organizada por el coro Sainte-Cécile.
