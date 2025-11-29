Veillée de l’Avent et chocolat chaud Munster

Veillée de l’Avent et chocolat chaud

24 rue du 9ème Zouave Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-12-06 19:15:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Venez vivre la magie de l’Avent à l’Église Évangélique Méthodiste de Munster ! Un moment doux et lumineux, entre chants, bougies et partages autour d’un bon chocolat chaud. En famille ou entre amis, laissez-vous porter par la chaleur de Noël…

Veillée de l’Avent & Chocolat Chaud à l’Église Méthodiste de Munster

Venez vivre un moment chaleureux et apaisant en plein cœur de l’Avent ! Entre chants, lumière et recueillement, cette veillée vous enveloppera de douceur et d’espérance. Et pour prolonger la magie, un délicieux chocolat chaud vous attend à la sortie — de quoi réchauffer les cœurs et les mains.

Un instant simple, profond, et rempli de joie — à ne pas manquer ! .

24 rue du 9ème Zouave Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 49 92 claire.sanz@hotmail.fr

English :

Come and experience the magic of Advent at the Evangelical Methodist Church in Munster! A gentle, luminous time of singing, candlelight and sharing over a cup of hot chocolate. With family or friends, let yourself be carried away by the warmth of Christmas?

German :

Erleben Sie den Zauber der Adventszeit in der Evangelisch-methodistischen Kirche in Münster! Eine sanfte und leuchtende Zeit, in der Sie Lieder singen, Kerzen ziehen und sich bei einer heißen Schokolade austauschen können. Ob mit der Familie oder mit Freunden, lassen Sie sich von der Wärme der Weihnachtszeit tragen

Italiano :

Venite a vivere la magia dell’Avvento alla Chiesa Evangelica Metodista di Munster! Un momento dolce e luminoso di canti, lume di candela e condivisione davanti a una tazza di cioccolata calda. Con la famiglia o con gli amici, lasciatevi trasportare dal calore del Natale?

Espanol :

Ven a vivir la magia del Adviento en la Iglesia Evangélica Metodista de Munster Un tiempo apacible y lleno de luz, de cantos, velas y momentos compartidos alrededor de una taza de chocolate caliente. En familia o con amigos, déjate llevar por el calor de la Navidad?

