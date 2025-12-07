Veillée de l’Avent

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Veillée de l’Avent pour l’Immaculée Conception et autour de la crèche en l’église St-Gilles. Petite parenthèse dans nos vies trépidantes, venez partager un moment musical avec la chorale Ste-Cécile pour entrer dans la douceur, la méditation et la féérie du temps de l’Avent et de Noël. .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Veillée de l’Avent Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach