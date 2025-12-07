Veillée de l’Avent Rumersheim-le-Haut
Veillée de l’Avent Rumersheim-le-Haut dimanche 14 décembre 2025.
Veillée de l’Avent
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Veillée de l’Avent pour l’Immaculée Conception et autour de la crèche en l’église St-Gilles. Petite parenthèse dans nos vies trépidantes, venez partager un moment musical avec la chorale Ste-Cécile pour entrer dans la douceur, la méditation et la féérie du temps de l’Avent et de Noël. .
Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 04 05
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Veillée de l’Avent Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach