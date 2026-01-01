Veillée de l’ICI, avec Hajer Ben Boubaker – cartographie sonore de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

Cette saison, l’ICI a imaginé avec des conteurs, auteurs, autrices, libraires, musiciennes et musiciens des soirées intimistes et chaleureuses qui invitent les participants à explorer une pratique artistique ou une thématique en écho aux oeuvres de l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou. La Veillée se prolonge jusqu’à 22h pour (re)découvrir l’exposition de nuit.

Comment explorer la mémoire musicale d’un quartier, qui fut durant longtemps la capitale de la musique arabe, alors qu’il n’en reste que peu de traces visibles ? Et comment la raconter en lien avec l’histoire politique d’un quartier central pour l’histoire de l’immigration maghrébine ? En proposant une cartographie sonore de la Goutte d’Or à travers sa collection de vinyle et d’autres éléments sonores, l’historienne Hajer Ben Boubaker imagine cette soirée comme une balade dans l’histoire du quartier.

À propos de l’intervenante

Hajer Ben Boubaker est spécialiste des musiques arabes et de l’histoire de l’immigration maghrébine en France. Elle est créatrice du podcast Vintage Arab, premier podcast francophone sur l’histoire des musiques du Maghreb et du Proche-Orient, et documentariste chez France Culture pour qui elle a réalisé de nombreux documentaires parmi lesquels Une histoire du Mouvement des travailleurs arabes (prix sonore scam 2022) ou encore Le raï, une histoire algérienne. Fièrement parisienne et enfant du 18e arrondissement, elle est l’autrice de Barbès Blues : une histoire populaire de l’immigration maghrébine publié aux Éditions du Seuil en 2024.

L’ICI vous convie à ses Veillées, rendez-vous nocturnes au coeur des espaces d’exposition où les arts visuels dialoguent avec d’autres disciplines.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Sur réservation

Tarifs : 5€/8€

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



