Veillée de l’ICI avec la BaaM – Voix de Palestine Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

L’ICI vous convie à ses Veillées, rendez-vous nocturnes au coeur des espaces d’exposition où les arts visuels dialoguent avec d’autres disciplines. Cette saison, l’ICI a imaginé avec des conteurs, auteurs, autrices, libraires, musiciennes et musiciens des soirées intimistes et chaleureuses qui invitent les participants à explorer une pratique artistique ou une thématique en écho aux oeuvres de l’exposition Those Who Walk the Land de Sabreen Haj Ahmad. La Veillée se prolonge jusqu’à 22h pour (re)découvrir l’exposition de nuit.

Cette Veillée proposée par la BaaM, en collaboration la librairie La Régulière, est consacrée à la poésie palestinienne contemporaine. Le public est invité à découvrir un travail collectif de traduction en contact direct avec la langue arabe, les textes et les poèmes d’aujourd’hui. La soirée sera animée par Lotfi Nia, traducteur algérien de poésie et littérature arabe, et Yousef Elqedra, poète et chercheur palestinien en littérature arabe, lauréat du programme PAUSE qui met les universitaires en danger à l’abri.

En amont de cette soirée, un atelier de traduction de poésie palestinienne arabe/français est proposé (participation libre sur inscription).

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris