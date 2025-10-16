Veillée de l’ICI avec Lamine Diagne Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Veillée de l’ICI avec Lamine Diagne Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris jeudi 16 octobre 2025.

L’ICI vous convie à ses Veillées, rendez-vous nocturnes au coeur des espaces d’exposition où les arts visuels dialoguent avec d’autres disciplines. Cette saison, l’ICI a imaginé avec des conteurs, auteurs, autrices, libraires, musiciennes et musiciens des soirées intimistes et chaleureuses qui invitent les participants à explorer une pratique artistique ou une thématique en écho aux oeuvres de l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou. La Veillée se prolonge jusqu’à 22h pour (re)découvir l’exposition de nuit.

Conteur et musicien captivant, Lamine Diagne propose, en un hommage délicat à sa grand-mère qui éveilla sa vocation, une découverte très musicale de l’univers ouest-africain. Paroles de sagesse et récits universels qui ravivent en nous le goût du partage.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 5 à 8 euros.

Tout public.

Date(s) : 2025-10-16T20:00:00+02:00_2025-10-16T22:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris