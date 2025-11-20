Veillée de l’ICI, avec Marsa Trio Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Veillée de l’ICI, avec Marsa Trio Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris jeudi 20 novembre 2025.

L’ICI vous convie à ses Veillées, rendez-vous nocturnes au coeur des espaces d’exposition où les arts visuels dialoguent avec d’autres disciplines. Cette saison, l’ICI a imaginé avec des conteurs, auteurs, autrices, libraires, musiciennes et musiciens des soirées intimistes et chaleureuses qui invitent les participants à explorer une pratique artistique ou une thématique en écho aux oeuvres de l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou. La Veillée se prolonge jusqu’à 22h pour (re)découvrir l’exposition de nuit.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Tarif normal: 8€

Tarif réduit: 5€

Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris