Veillée de noël à la bibliothèque Lignières

Veillée de noël à la bibliothèque

Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 17:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Veillée de noël à la bibliothèque de Lignières dès 17h30 avec de nombreuses activités au rendez-vous tricot, écriture, bricolage, jeux de société, cuisine, chansons et histoires pour plonger pleinement dans cette période de fêtes.

Lors de cette veillée, pensez à vous inscrire pour l’atelier cuisine (places limitées) cornes de gazelle avec Laura à 18h. Lors de cette soirée, il y aura également des chants avec Les Moutons de la Bergère, des histoires de noël et des ateliers de noël (jeux de sociétés, tricot, écriture, bricolages) .

Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

English :

Christmas Eve at the Lignières library from 6pm, with bagpipe welcome.

