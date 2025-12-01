Veillée de Noël à l’église de Lamber Eglise de Lamber Ploumoguer
Eglise de Lamber Bourg de Lamber Ploumoguer Finistère
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-21
L’association Ilizou Plonger vous invite à une veillée de Noël à l’église de Lamber.
La veillée est organisée autour de cantiques de Noël bretons et français que l’assistance est invitée à chanter à l’unisson avec les animateurs.
L’ouverture et la clôture de la veillée est assurée par les musiciens (orgue et bombarde). Des boissons chaudes sont prévues pour permettre à l’assistance de se réchauffer .
Eglise de Lamber Bourg de Lamber Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 52 07 43 29
