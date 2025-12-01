Veillée de Noël à l’église de Lamber Eglise de Lamber Ploumoguer

Veillée de Noël à l’église de Lamber

Eglise de Lamber Bourg de Lamber Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-12-21

L’association Ilizou Plonger vous invite à une veillée de Noël à l’église de Lamber.

La veillée est organisée autour de cantiques de Noël bretons et français que l’assistance est invitée à chanter à l’unisson avec les animateurs.

L’ouverture et la clôture de la veillée est assurée par les musiciens (orgue et bombarde). Des boissons chaudes sont prévues pour permettre à l’assistance de se réchauffer .

Eglise de Lamber Bourg de Lamber Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 52 07 43 29

English :

L’événement Veillée de Noël à l’église de Lamber Ploumoguer a été mis à jour le 2025-12-02 par OT IROISE BRETAGNE